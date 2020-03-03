Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская бильярдистка Юлия Ткач рассказала об отношении медицинского персонала к пациентам, находящимся на карантине с подозрением на коронавирус в Первой инфекционной клинической больнице в Москве.

В палатах по шесть человек. У сестры [Кристины] на этаже все спокойно гуляют, пол моют раз в день. Ни о каких дополнительных мерах по дезинфекции речи нет вообще. Её соседки...