https://static.news.ru/photo/6dc44ebc-5d29-11ea-bafe-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не планирует отменять заседания совета из-за ситуации с коронавирусом.
Нет, мы не рассматриваем возможность отмены заседания совета, — сообщили в пресс-службе World Athletics ТАСС.
На заседании совета планируют рассмотреть вопрос восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Оно запланировано на 11-12 марта и пройдёт в Монако.
World Athletics приостановила процесс восстановления членства ВФЛА в ноябре 2019 года в связи с делом российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Спортсмена отстранили в 2018 году за нарушение антидопинговых правил. Он пропустил три внесоревновательных допинг-теста в течение 12 месяцев. В ходе расследования были установлены факты подделки документов, предоставленных российским спортсменом в качестве объяснения причин пропуска процедуры тестирования.
Ранее Министерство спорта России восстановило действие государственной аккредитации ВФЛА, сообщал корреспондент NEWS.ru.