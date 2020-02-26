https://static.news.ru/photo/6493ba1c-5888-11ea-8bf5-fa163e074e61_660.jpg Данил Лысенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на заседании, которое, предварительно, состоится 11–12 марта, поднимет вопрос о восстановлении членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Совету будет представлен отчёт о положении ВФЛА, — приводит слова члена World Athletics ТАСС .

World Athletics приостановила процесс восстановления членства ВФЛА в ноябре 2019 года в связи с делом российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого в 2018 году отстранили за нарушение антидопинговых правил.

Впоследствии Министерство спорта с новым главой Олегом Матыциным приостановило государственную аккредитацию федерации сроком до 1 марта. Выборы нового руководства ВФЛА состоятся 28 февраля.

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов на пост главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), ранее писал NEWS.ru.