https://static.news.ru/photo/85dc9412-6eab-11ea-80cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: World Athletics/facebook.com

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) планирует определить всех российских спортсменов с нейтральным статусом к лету 2020 года.

Член совета World Athletics Антти Пихлакоски отметил, что для организации важно, чтобы Министерство спорта РФ внимательно следило за всем происходящим, чтобы ситуация с российскими атлетами изменилась.

К лету мы назовём всех допущенных нейтральных атлетов, которые будут иметь возможность выступать на международных соревнованиях, — цитирует Пихлакоски Yle.

World Athletics приостановила процесс восстановления членства ВФЛА в ноябре 2019 года в связи с делом российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Спортсмена отстранили в 2018 году за нарушение антидопинговых правил. Он пропустил три внесоревновательных допинг-теста в течение 12 месяцев. В ходе расследования были установлены факты подделки документов, предоставленных российским спортсменом в качестве объяснения причин пропуска процедуры тестирования, писал ранее NEWS.ru.