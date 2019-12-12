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Руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) отказывается приглашать представителей СМИ на свои отчётные конференции до 28 февраля, когда состоится внеочередная выборная конференция организации.

Как сообщил источник NEWS.ru, это делается для того, чтобы исправить часть ошибок, которые были совершены кампанией экс-главы федерации Дмитрия Шляхтина. Собеседник NEWS.ru сообщил, что на ежегодной отчётной Конференции ВФЛА, которая...