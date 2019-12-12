Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) рекомендует исключить возможность выбора на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) сотрудников, занимавших руководящие должности в ВФЛА в 2012–2019 годах.
Выбрать новый состав членов президиума, вице-президентов, а также президента ВФЛА. При этом по рекомендации World Athletics исключить возможность выборов в руководящие органы ВФЛА сотрудников, занимавших руководящие должности в ВФЛА в 2012–2019 гг., — говорится в докладе одного из делегатов ежегодной отчётной Конференции ВФЛА, которая проходит 12 декабря в Москве.
Ранее сообщалось, что руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) отказывается приглашать представителей СМИ на свои отчётные конференции до 28 февраля, когда состоится внеочередная выборная конференция организации, писал NEWS.ru.
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