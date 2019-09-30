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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сомневается в случайном характере возникших искажений в базе данных московской лаборатории.

По мнению специалистов WADA, характер искажений электронной базы таков, что говорить о его случайном характере не приходится, с учётом того, что эти предполагаемые искажения произведены в том числе и за последние два года, — заявил глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в открытом письме, которое цитирует ТАСС.

Ганус отметил, что к 9 октября от российских властей ждут не дискуссионной повестки или переговорного процесса, а приемлемых внятных объяснений по представленной структуре.

В понедельник, 23 сентября, исполнительный комитет WADA получил отчёт от комитета WADA по соответствию, в котором содержится обновлённая информация об анализе данных из Московской лаборатории. Ранее WADA дало России три недели на объяснение данных Московской лаборатории, писал News.ru.