https://static.news.ru/photo/755c0ab8-1b28-11ea-9782-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оповестило Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) о 66 российских спортсменах, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Как сообщается в докладе на сайте WADA, департамент расследований агентства выявил 66 нарушений в лёгкой атлетике. Кроме того, выявлено 41 нарушение антидопинговых правил в тяжёлой атлетике, два — в тхэквондо, два — в биатлоне, по одному — в каноэ и борьбе. Данные о спортсменах были отправлены в соответствующие международные федерации.

Ранее сообщалось, что восемь российских легкоатлетов, обладающих нейтральным статусом, вошли в пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на 2020 год.

9 декабря исполком WADA лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. Также WADA ввело четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), писал NEWS.ru.