WADA ответило на критику главы ОКР Позднякова

https://static.news.ru/photo/74b421b0-a267-11ea-bdae-fa163e074e61_660.jpg Станислав Поздняков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило на слова президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который обвинил международную организацию в предвзятости по отношению к российским спортсменам.

WADA очень уверено в надёжности и независимости своих процессов. Во всех случаях соблюдения требований в отношении РУСАДА независимый комитет по рассмотрению соответствия представляет свои рекомендации исполкому WADA, в состав которого в равной степени входят представители спортивного движения и правительства, — цитирует заявление WADA Inside the games.

Помимо этого, в заявлении подчёркивается тот факт, что итоговое решение принимает Спортивный арбитражный суд, а не WADA, что добавляет процессу дополнительную независимость.

9 декабря 2019 года исполком WADA принял решение отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. При этом «чистым» спортсменам из России позволили выступать в нейтральном статусе.

Как писал NEWS.ru, 30 апреля отдел расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершил разбирательство по делу о манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов. WADA направило результаты разбирательства в международные федерации различных видов спорта.