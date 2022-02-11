WADA оспорит решение по отмене отстранения Валиевой от участия в Олимпиаде

WADA оспорит решение по отмене отстранения Валиевой от участия в ОлимпиадеWADA оспорит решение РУСАДА по отмене отстранения Валиевой от участия в Олимпиаде
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оспорит решение российских коллег (РУСАДА) по отмене временного отстранения фигуристки Камилы Валиевой от участия в Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает Sport24.
Отмечается, что WADA
Ранее в допинг-тесте 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, сданном перед Олимпиадой в Пекине, нашли препарат триметазидин.
Российское антидопинговое агентство временно отстранило Валиеву от соревнований, но позже разрешило ей участвовать в Олимпийских играх. Сначала это решение оспорил Международный олимпийский комитет (МОК), а теперь об аналогичном намерении заявили в WADA.
Также стало известно, что интересы Валиевой в CAS будут представлять швейцарские адвокаты.