WADA оспорит решение по отмене отстранения Валиевой от участия в Олимпиаде

Тренеры Даниил Глейхенгауз, Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков и российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Камила Валиева (слева направо) во время тренировки на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оспорит решение российских коллег (РУСАДА) по отмене временного отстранения фигуристки Камилы Валиевой от участия в Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает Sport24.

Отмечается, что WADA заявило о неправильном применении Всемирного антидопингового кодекса в случае с разбирательством по допинг-пробе Валиевой. Будет подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее в допинг-тесте 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, сданном перед Олимпиадой в Пекине, нашли препарат триметазидин.

Российское антидопинговое агентство временно отстранило Валиеву от соревнований, но позже разрешило ей участвовать в Олимпийских играх. Сначала это решение оспорил Международный олимпийский комитет (МОК), а теперь об аналогичном намерении заявили в WADA.

Также стало известно, что интересы Валиевой в CAS будут представлять швейцарские адвокаты.