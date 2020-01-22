https://static.news.ru/photo/5b7ef7ee-3db6-11ea-b1df-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассказало, почему было принято решение приостановить действие Московской антидопинговой лаборатории.

ВАДА обнаружило, что с некоторыми данными, извлеченными из Московской лаборатории в январе 2019 года, были произведены манипуляции. Это нарушает условия восстановления РУСАДА от сентября-2018, — приводит слова пресс-службы организации « Спорт-Экспресс ».

Кроме того, в пресс-службе отметили, что это грубое нарушение кодекса этики, которым необходимо руководствоваться.

Решение будет действовать ровно до того момента, пока дисциплинарный комитет не завершит разбирательство.

Как ранее писал NEWS.ru, новый министр спорта России Олег Матыцин планирует провести рабочую встречу с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).