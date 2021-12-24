WADA назвало количество положительных допинг-тестов у россиян за 2020 год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало сведения о том, сколько положительных допинг-тестов сдали российские спортсмены в 2020 году. Как сообщается на официальном сайте организации, было зафиксировано 52 положительных теста.

В пресс-релизе WADA отмечается , что всего за 2020 год Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) взяло 6861 пробу. Таким образом, процент положительных допинг-тестов составил 0,8%.

Согласно документам WADA, РУСАДА заняло четвёртое место в мире по числу положительных допинг-проб. Больше только у антидопинговых агентств США, Германии и Китая.

В конце 2020 года Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что РУСАДА может продолжать допинг-тестирование, потеряв статус соответствия. Несоответствующим антидопинговому кодексу CAS признал РУСАДА из-за того, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и аналитических данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы.

Ранее сообщалось, что Россия в 2019 году заняла первое место по количеству нарушений антидопинговых правил, сообщили во Всемирном допинговом агентстве (WADA). Всего в списке нарушителей значатся 117 стран.