Высылаемая Белоруссией из Токио атлетка попросила МОК о помощи

Фото: Guenter Fischer/imageBROKER.com/GLOBAL LOOK PRESS

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую пытаются насильно вывезти с Олимпиады в Токио за критику чиновников, не села в самолёт. Об этом сообщил Telegram-канал NEXTA Live.

Рейс Токио-Стамбул, на котором должны были депортировать Кристину Тимановскую, вылетел из аэропорта Ханеда. Спортсменка не прошла на него регистрацию. Сейчас легкоатлетка находится под защитой токийской полиции, скоро она сможет проконсультироваться...