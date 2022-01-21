Выступающая за Грузию фигуристка рассказала, почему ушла из сборной России

Фигуристка Анастасия Губанова заявила, что перешла из сборной России в национальную команду Грузии из-за высокого уровня конкуренции. По словам спортсменки, выступление за грузинскую команду — огромный шанс для неё. В России она каталась только в удовольствие, сообщает Sport24.

Всё случилось спонтанно. В России очень высокая конкуренция. И я понимала, что выступление за Грузию — огромный шанс для меня, — сказала Губанова.

Спортсменка также отметила, что в России не могла претендовать на победы.

Губанова перешла в сборную Грузии перед стартом нынешнего сезона. Она выступает под руководством Евгения Рукавицына.

Уехавшая из России фигуристка Екатерина Куракова, сменившая гражданство на польское, ранее рассказала о том, как к этому решению отнеслись в её новой стране. Девушка отметила, что ловила на себе косые взгляды.