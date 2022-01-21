Выступающая за Грузию фигуристка рассказала, почему ушла из сборной России
Фигуристка Губанова заявила, что ушла из сборной России из-за высокой конкуренции
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
16:26, 21 января 2022
Анастасия ГубановаФото: Александр Вильф/РИА Новости
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Фигуристка Анастасия Губанова заявила, что перешла из сборной России в национальную команду Грузии из-за высокого уровня конкуренции. По словам спортсменки, выступление за грузинскую команду — огромный шанс для неё. В России она каталась только в удовольствие, сообщает Sport24.
Всё случилось спонтанно. В России очень высокая конкуренция. И я понимала, что выступление за Грузию — огромный шанс для меня, — сказала Губанова.
Спортсменка также отметила, что в России не могла претендовать на победы.
Губанова перешла в сборную Грузии перед стартом нынешнего сезона. Она выступает под руководством Евгения Рукавицына.
Уехавшая из России фигуристка Екатерина Куракова, сменившая гражданство на польское, ранее рассказала о том, как к этому решению отнеслись в её новой стране. Девушка отметила, что ловила на себе косые взгляды.