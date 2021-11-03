Выступавшим в Канаде российским фигуристам вернули багаж спустя два дня

Российские фигуристы, выступавшие на этапе Гран-при в Канаде (Skate Canada), получили свой багаж спустя два дня ожидания. Сообщил ТАСС со ссылкой на источник в сборной.
Российские фигуристы
Ситуация разрешилась благополучно, — сообщил ТАСС источник в сборной. — Багаж вернулся, ночью началась его адресная доставка.
Также отмечается, что из Канады в Россию атлеты летели с двумя пересадками. Из Ванкувера они прибыли в Торонто, затем отправились в Париж, а после — в Москву.
Ранее было опубликовано видео показательного выступления Камилы Валиевой на Гран-при Канады. В Ванкувере российская фигуристка завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. Ученица Этери Тутберидзе опередила Елизавету Туктамышеву и Алёну Косторную.