Выступавшим в Канаде российским фигуристам вернули багаж спустя два дня

Российские фигуристы, выступавшие на этапе Гран-при в Канаде (Skate Canada), получили свой багаж спустя два дня ожидания. Сообщил ТАСС со ссылкой на источник в сборной.

Российские фигуристы прилетели в Москву из Ванкувера 2 ноября, однако их багаж не был доставлен. В итоге вещи удалось вернуть лишь спустя двое суток.

Ситуация разрешилась благополучно, — сообщил ТАСС источник в сборной. — Багаж вернулся, ночью началась его адресная доставка.

Также отмечается, что из Канады в Россию атлеты летели с двумя пересадками. Из Ванкувера они прибыли в Торонто, затем отправились в Париж, а после — в Москву.

Ранее было опубликовано видео показательного выступления Камилы Валиевой на Гран-при Канады. В Ванкувере российская фигуристка завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. Ученица Этери Тутберидзе опередила Елизавету Туктамышеву и Алёну Косторную.