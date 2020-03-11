https://static.news.ru/photo/e1d1c856-6414-11ea-bfa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ariana Ruiz/Pi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса. Срок вынужденной паузы не называется.

К экстренным мерам в Лиге прибегли после того, как был обнаружен коронавирус у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Об этом стало известно перед гостевым матчем клуба с «Оклахома-Сити Тандер». Он был отменён.

НБА приостанавливает все матчи после сегодняшнего игрового дня. НБА использует этот перерыв, чтобы определить следующие шаги, — говорится в сообщении Лиги, которое опубликовано в Twitter.

NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что 11 марта министр здравоохранения канадской провинции Квебек Даниэль Маккенн рассказал о мерах против коронавируса. Он объявил об отмене чемпионата мира по фигурному катанию. Мероприятие должно было состояться с 18 по 22 марта. На турнир планировали поехать 183 спортсмена более чем из 30 стран.