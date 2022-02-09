Выигравшего командник ОИ российского фигуриста заподозрили в допинге

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Российского фигуриста, выигравшего командный турнир, заподозрили в допинге, из-за чего была отложена церемония награждения призёров командного турнира. На данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) ведёт расследование, сообщает Inside the Games.

По данным источника, подозрительный тест неизвестным российским фигуристом/фигуристкой был сдан перед Олимпиадой в Пекине. Сейчас МОК консультируется с Международным союзом конькобежцев (ISU) насчёт возникшей проблемы. Если информация подтвердится, то сборную России могут лишить медали Олимпиады.

7 февраля сборная России выиграла командный турнир по фигурному катанию. Суммарный результат нашей команды — 74 балла. На втором месте расположилась сборная США (65), на третьем — Япония (63).

Ранее сообщалось, что чемпионка Европы и России Камила Валиева заняла первое место в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине и принесла национальной команде 10 очков. Российская фигуристка за свой прокат получила 178,92 балла.