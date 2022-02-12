Выигравшая золото ОИ Ступак заявила, что соперницы наступали ей на лыжи

Российская лыжница Юлия Ступак, выигравшая золото в эстафете на Олимпийских играх в Пекине, заявила, что соперницы во время гонки наступали на лыжи. Она призналась, что даже в какой-то момент хотела замахнуться палками в ответ. Её слова передаёт «Матч ТВ».

Меня так бесило, когда на первом круге так сильно наступали на лыжи. Хотелось замахнуться палками в надежде кого-то задеть, потому что люди не понимали. Слава богу, у меня так хорошо ехали лыжи, что никого рядом не было, — сказала Ступак.

Сегодня, 12 февраля, российские лыжницы выиграли золотые медали в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Россиянки прошли дистанцию за 53 минуты и 41 секунду.

Ранее сообщалось, что российская лыжница Наталья Непряева завоевала второе место в скиатлоне. Российская спортсменка уступила норвежке Терезе Йохауг, которая выиграла соревнования, чуть более 30 секунд. Она на 0,3 секунды опередила финишировавшую третьей австрийку Терезу Штадлобер.