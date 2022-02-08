Выиграл бронзу и разрыдался: как американец Уайлд снова стал героем России

У сборной России медаль в сноуборде, и её завоевал один из героев Олимпиады в Сочи Виктор/Вик Уайлд. Ещё пару месяцев назад русский американец даже не надеялся добраться до Пекина, а сегодня, 8 февраля, он взял бронзу и разрыдался прямо на финише. Это третья олимпийская медаль в копилке сноубордиста! Рассказываем про очередной подвиг нашего американца, который уже намекнул, что завершит карьеру после Пекина.

Со времён Олимпиады в Сочи Виктор Уайлд носил почётное звание главного сноубордиста в стране. Однако перед Играми в Пекине на натурализованного спортсмена мало кто рассчитывал. Фаворитами турнира назывались Дмитрий Логинов и София Надыршина, но в итоге медаль принёс 35-летний Уайлд.

Неожиданный исход

На финальную часть соревнований отобрались только двое россиян: Логинов и Уайлд, и они сразу попали друг на друга в 1/8 финала турнира. Борьба была очень тяжёлая, но Уайлду удалось выйти победителем в этом противостоянии.

В четвертьфинале Уайлд столкнулся с серебряным призёром Игр в Пхёнчхане Сан Хо Ли. Виктор опередил корейца всего на одну сотую. Когда ему об этом сообщили журналисты, он даже не поверил.

К сожалению, полуфинальное противостояние со словенцем Тимом Мастняком завершилось не в пользу россиянина. Но он был очень близок к победе, если бы к концовке не зацепился за флажок. Досаднейшая ошибка!

В малом финале его соперником стал чемпион мира из Италии Роланд Фишналлер. Противостояния Уайлда и Фишналлера стали своего рода классикой последних лет в соревнованиях по сноуборду. Россиянин не раз обыгрывал итальянца. Исключением не стала и Олимпиада в Пекине. Роланд в нижней части спуска рисковал, пропустил одни ворота, за что в итоге получил дисквалификацию. Бронза — наша!

На финише Виктор не смог сдержать слёз. И его можно понять. Ещё в ноябре 2021 года Виктор заявлял, что его карьера уже почти завершена. Добиться каких-либо результатов в Пекине он даже не рассчитывал. Но жизнь распорядилась иначе.

Я не хочу быть козлом, но если смотреть на вещи реалистично, то я уже закончил со своей карьерой. Это было клёво. В Сочи было суперклёво. У меня нет ожиданий, что в Китае будет что-то, похожее на Сочи. Всё будет примерно как в Корее, а может быть, и хуже, — признавался спортсмен.

Как американец стал русским

На Родине, в США, у Уайлда дела складывались не лучшим образом. Слабые выступления — плохие результаты. Всё потихоньку шло к завершению спортивной карьеры. Но всё изменила одна встреча. На одном из этапов Кубка мира тогда ещё Вик познакомился с российской сноубордисткой Алёной Заварзиной, а уже в 2011 году они поженились. После того как брак был официально зарегистрирован, он решил перейти под флаг России. В 2012 году Уайлд получил паспорт гражданина России.

Виктор/Вик Уайлд Feimaohua/Global Look Press

Взлёты

Перемены в жизни положительно повлияли на него. Спортивная карьера тут же пошла в гору — медали этапов Кубка мира, бронза на мировом первенстве в 2013 году. Но, конечно, главный успех его ждал на Олимпиаде в Сочи. Два олимпийских золота — в параллельном слаломе и в параллельном гигантском слаломе — сделали его одним из главных героев Олимпиады. И всей страны.

И падения

Дальше результаты снова пошли на спад. Для понимания: за восемь лет после Олимпиады в Сочи он только четыре раза поднимался на пьедестал. И на то были причины. Проблемы со здоровьем, не лучшее психологическое состояние после провала в Пхёнчхане, разборки с чиновниками из Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Они не хотели признавать спортсмена здоровым и не допускали до соревнований. Ситуация дошла до того, что Уайлд был готов вернуться в США. Но этого, к счастью, удалось избежать.

Это не все испытания, которые свалились на плечи русского американца. Несколько месяцев назад они расстались с супругой Алёной.

Виктор Уайлд ехал в Пекин (кстати, попал он на Игры во многом благодаря своим старым заслугам — по спортивному принципу он не отобрался) не в лучшем расположении духа и вряд ли рассчитывал выиграть хоть что-то. Но в итоге он это сделал. После завоёванной бронзы он дал важный комментарий относительно своей карьеры.

Мне трудно подобрать слова, их немного. Вы знаете, что я не отлично говорю по-русски. Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть, — заявил Уайлд.

Видимо, это последний турнир для русского американца. Что ж, более удачного финала карьеры придумать тяжело. В России его победы никогда не забудут.