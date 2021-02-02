Выхода нет: «Химки» должны признать провал сезона

На баскетбольный клуб «Химки» всегда было приятно смотреть. Команда во главе с Римасом Куртинайтисом составляла конкуренцию лучшим российским коллективам во внутреннем чемпионате и обыгрывала грандов Старого Света в Евролиге. В марте прошлого года «жёлто-синие» лидировали в Единой лиге ВТБ и было ощущение, что в плей-офф не пропустят никого выше себя. Да и на европейской арене держались в восьмёрке лидеров. Чем эта история закончилась, мы все помним — ни нормального завершения сезонов, ни чемпионства. Тогда руководство попыталось сохранить успешный состав и даже точечно усилило переднюю линию за счёт Грега Монро, Джордана Мики и Эрика Макколума. Только вот все эти трансферы в новом сезоне не оправдались: в Евролиге «Химки» выиграли только два матча, в чемпионате России команда замыкает зону плей-офф. В чём причины провала подмосковного коллектива и есть ли хоть какие-то шансы исправиться — в материале NEWS.ru.

Коронавирус и бесконечные травмы

Новый сезон «Химки» начали практически без лидеров. Одни — Янис Тимма, Мики, Евгений Воронов и Монро — столкнулись с несчастным ковидом; другие — Алексей Швед, Дайрис Бертанс, Стефан Йович, Сергей Карасёв и Андрей Десятников — с травмами. Самое ужасное — произошло это одновременно. Так что, например, на матч с мадридским «Реалом» Куртинайтису пришлось выйти только с восемью игроками, среди которых было три баскетболиста «молодёжки» (Иван Евстигнеев, Владислав Одиноков, Владислав Шарапов). И в таком котле «химчане» варились целый месяц.

Вроде и хочется пожалеть, по голове погладить, но что-то не выходит. Клуб поступил глупо — продолжал играть, хотя спокойно мог пойти по пути «Зенита», который сел на карантин, пропустил несколько встреч, и даже угрозы со стороны Евролиги присудить технические поражения не повлияли на решение петербуржцев. И где сейчас в итоге «сине-бело-голубые»? В восьмёрке лучших.

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И со Шведом плохо, и без Шведа тоже

Никто не собирается отбирать у Шведа роль лидера, но пора понять, что так не может продолжаться вечно. Если «химчане» хотят стабилизировать игру, то нельзя её строить только вокруг защитника. Это не театр одного актёра.

Надо признать, что в этом сезоне Алексей не демонстрирует той игры, которую привыкли видеть. В среднем он набирает меньше 20 очков (17,8 очка) за игру. Упала и точность попаданий — 39%. Комбогард страдает от потерь мяча — и это совсем не стиль игрока, которого мы знаем. Один из немногих его плюсов в сезоне — передачи. При этом Швед акцентирует внимание на Девине Букере, Монро и Мики (они набирают в среднем по 10 очков), забывая о Тимме, Бертрансе, Макколуме и Йовиче, которые не могут найти свою игру. А ведь именно они способны созидать, но шанса на это просто не предоставляется.

Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Такие четвёртые четверти мы хотели видеть?

Команда одинаково страдает как в нападении, так и в обороне. Но то, что происходит в концовках, провоцирует как минимум недоумение. Игроки «Химок» действительно пытаются зацепиться за соперника, отобрать мяч и воспользоваться шансом, но как только звучит свисток на последние 10 минут игры, растворяются.

Все клубы в концовках встреч действуют по одному и тому же принципу — ориентируются на конкретное умение конкретных баскетболистов. У «Химок» индивидуальное мастерство легко могут продемонстрировать на самом деле большая часть состава: Швед, Букер, Жеребко, Макколум или Тимма. Но когда до них доходит дело, ребята откровенно теряются.

Вид сверху

Больше всего удивляла позиция руководства, которое как будто просто забыло о существовании клуба. До сих пор возникают вопросы, почему в клубе так долго держали главного тренера. То ли действительно верили в возможные изменения, то ли просто не хотели выплачивать неустойку. В середине января заменить литовца решился российский специалист Андрей Мальцев, с которым «Химки» продолжают показывать нестабильный результат.

Необходимо смотреть правде в глаза — руководство слишком поздно занялось вопросом тренерского штаба. Возможно, если бы Мальцев приступил к обязанностям раньше, сейчас бы шла речь о борьбе за плей-офф, но шансов нет.

Правда, несмотря на все проблемы, потенциал у «Химок» всё же огромный. По именам их состав впечатляет. В предсезонных Power Rankings (рейтингах силы всех участников соревнования) «Химки» числились как топ-5 Евролиги. Только вот вместо ожидаемых цифр и предполагаемого результата мы увидели медленное угасание на всех ступеньках. Жаль, что и тренерский штаб, и сами игроки в какой-то момент потеряли созидание.

Впереди у «Химок» 11 матчей в европейском чемпионате. Для того чтобы попасть в зону плей-офф, «жёлто-синим» необходимо выиграть во всех оставшихся встречах, а «Жальгирису», «Зениту» или «Фенербахче», соответственно, уступить. И как бы ни хотелось верить в чудо, но оно не случится. Этот европейский сезон провален. Пора делать ставку на внутренний чемпионат.

Первый главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Елевич придерживается похожего мнения. По его словам, «жёлто-синим» необходимо сохранить лицо во внутреннем чемпионате и достойно завершить сезон хотя бы на этой арене.

О Евролиге можно не говорить. Я не люблю фантастику. Выход в плей-офф просто невозможен. Сейчас снова происходит чехарда с составом, и мы не можем говорить о тех вещах, которые позволяют наладить определённую игру, потому что то один, то другой, то третий выходят из строя. Естественно, нельзя говорить о стабильности. Меня волнует, когда нет костяка. Это не позволяет собраться всему коллективу и сделать шаг, что эта команда оправилась от проблем, — сказал Елевич корреспонденту NEWS.ru.

На данный момент он не видит прогресса и не уверен, что увидит в ближайшее время. Именно поэтому необходимо делать ставку на Единую лигу ВТБ.

Конечно, хочется сохранить лицо и выступить достойно в Лиге ВТБ. Надо сохранить команду, чтобы она в дальнейшем существовала с обновлёнными игроками и тренерским штабом. Сейчас вопрос стоит только в этом. Остальное — придёт. Клуб заслуживает глубокого внимания. Нам надо запастись терпением и ждать тех времён, когда команда сбалансируется и будет показывать ту игру, которую хотели бы видеть. Если они найдут баланс, то будущее есть. Но если этого не случится, то необходимо забыть, о чём мы говорим, потому что это невозможно просто. Надо на вещи смотреть реально, — утверждает он.