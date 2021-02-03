Выбираем оптимальный состав: где биатлонисты смогут претендовать на медали

Союз биатлонистов России объявил заявку основного состава на чемпионат мира в Поклюке. Обошлось без сюрпризов, и костяк команды составят спортсмены, выступавшие на этапах Кубка мира. Однако основные медальные шансы будут в эстафетных гонках, а потому успешное выступление будет зависеть от тренерского выбора и расстановок спортсменов по гонкам и этапам. NEWS.ru предлагает тренерам сборной оптимальный вариант.

10 февраля. Смешанная эстафета

От стартовой гонки чемпионата мира всегда зависит многое, тем более если есть шанс завоевать медаль, а сборная России выиграла золото на этапе Кубка мира в Оберхофе. В этой ситуации было бы логично не менять победный состав, а поставить ту же четвёрку, которая принесла успех ранее. Тем более что сомнения могут быть только относительно первого этапа и возможной замены Ульяны Кайшевой на Евгению Павлову, однако Павлова будет полезна сборной России в других гонках, в том числе в двух эстафетах.

Оптимальный состав: Ульяна Кайшева — Светлана Миронова — Александр Логинов — Эдуард Латыпов.

Александр Логинов Alexander Shemetov/Global Look Press

12–14 февраля. Спринты и гонки преследования

На эти две дисциплины подаётся общая заявка, а у мужчин она осложнена тем, что Александр Логинов как чемпион мира имеет персональную квоту, а кроме него четыре боеспособных бойца просто не набираются. Кандидатуры Эдуарда Латыпова и Матвея Елисеева сомнений не вызывают, а Евгений Гараничев, проваливший и чемпионат Европы, по словам тренеров, готовится к индивидуальной гонке. В итоге на оставшиеся два места остаются Антон Бабиков и Карим Халили, для которых это будет проверкой готовности в преддверии эстафет, и даже попадание в преследование и затем в очковую зону можно будет считать позитивным результатом.

У женщин с выбором ситуация гораздо проще. Победная четвёрка в эстафете Антхольца Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева выглядит сейчас как наиболее сильный и боеспособный состав в любой гонке. Ирина Казакевич весь январь была в разобранном состоянии, а Ларисе Куклиной не хватает скорости для участия в этих дисциплинах.

Оптимальный состав

Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Карим Халили.

Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова. Запасная Ирина Казакевич.

16–17 февраля. Индивидуальные гонки

Накануне одиночной смешанной эстафеты однозначно нужно пропустить индивидуалку Елисееву, который всегда бежит хуже на следующий день после гонки. В остальном состав может быть боевым с привлечением Гараничева и Куклиной, которые к старту успеют отойти от чемпионата Европы и акклиматизироваться в Поклюке. При этом выбор между Халили и Бабиковым может зависеть от их функционального состояния и выступления в связке спринт — преследование.

Оптимальный состав

Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев, Антон Бабиков. Запасной Карим Халили.

Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина.

18 февраля. Одиночная смешанная эстафета

В этой гонке шансы сборной России на медали изначально невелики, потому что большинство ведущих команд выставят сюда главных звёзд и получат наибольшие шансы на победу. У россиян сейчас нет биатлонистов элитного мирового уровня, а потому логичнее ставить наиболее подготовленных к этой дисциплине спортсменов, которые могут воспользоваться ошибками мировых лидеров. Победители схожей по формату Рождественской гонки Елисеев и Павлова подходят к этому виду программы идеально, а отличившаяся на чемпионате Европы Куклина может быть запасным вариантом.

Оптимальный состав: Матвей Елисеев — Евгения Павлова.

Антон Бабиков Christian Bier/wikipedia.org

20 февраля. Эстафеты

Состав эстафетных гонок будет, безусловно, зависеть от выступления спортсменов в личных дисциплинах, однако принцип от добра добра не ищут никто не отменял. В Антхольце мужская и женская команды показали свои лучшие результаты за последние полтора года, а именно бронзу и золото, а потому представленные в них составы кажутся оптимальными, причём в той же проверенной расстановке. Надёжной запасной кандидатурой у женщин может быть Куклина, которая много раз бегала эстафеты и никогда не проваливалась.

Оптимальный состав

Мужчины: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

Женщины: Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева. Запасная Лариса Куклина.

21 февраля. Масс-старты

В заключительных гонках чемпионата мира могут принять участие все его призёры в индивидуальных дисциплинах, спортсмены, входящие в топ-15 мирового рейтинга и лучшие по итогам трёх стартов в Поклюке. В сборной России нет гарантированных участников, а потому мы можем строить лишь прогноз относительно тех спортсменов, которые попадут в масс-старты.

Прогнозируемый состав

Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова.