Вяльбе заявила, что у Непряевой диагностирован перелом

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о состоянии здоровья российской лыжницы Натальи Непряевой. Спортсменка упала во время индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Фалуне и не смогла дойти до финиша.

Мне врач сказал, что у Непряевой перелом. Ждали врача, чтобы понять, нужна операция или нет, — отметила Вяльбе, слова которой приводит Championat.com.

Гонку выиграла лыжница из США Джессика Диггинс. На втором месте оказалась представительница Норвегии Терезе Йохауг. Тройку лидеров замкнула шведка Эбба Андерссон.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лыжник Александр Большунов впервые публично высказался об инциденте во время финиша эстафеты на этапе Кубка мира. Он признался, что сожалеет о своём поведении.

На финише Александр сначала задел палкой подрезавшего его на финишной прямой финна Йони Мяки, а затем врезался в него уже после финиша. Российскую команду дисквалифицировали и лишили бронзовых медалей. Ситуация получила продолжение, в финскую полицию поступили заявления, многие видные представители лыжного сообщества осудили его.