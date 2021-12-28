Вяльбе рассказала, почему она против пиара лыжников

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что ей не нужен пиар спортсменов во время соревнований. По её мнению, медали любят тишину, предаёт «Матч ТВ».

Никому не нужны раздутые скандалы. Мое глубокое убеждение, что медали любят тишину, — заявила она.

Российские лыжники остались без побед в первый день «Тур де Ски». Большунов выбыл в четвертьфинале спринта, Ретивых и Терентьев — в полуфинале.

Ранее сообщалась, что глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что она осталась недовольна самостоятельным решением Александра Большунова выступить в индивидуальной гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе с простудой. По её мнению, спортсмен принял подобное решение в силу молодости и большого желания стартовать в гонках.