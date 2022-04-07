Вяльбе рассказала о взятом Большуновым терапевтическом исключении
Вяльбе заявила, что Большунов брал терапевтическое исключение из-за проблем с зубами
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
16:28, 07 апреля 2022
Александр Большунов Фото: ZHX/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью YouTube-каналу «Без воды» сообщила, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов перед сезоном брал терапевтическое исключение из-за проблем с зубами. По словам Вяльбе, не было острой необходимости в терапевтическом исключении, но они всё равно решили его сделать.
Там был какой-то препарат, который во время операции можно было использовать. При этом врачи сказали, что в терапевтическом исключении нет необходимости — до старта ещё далеко. Но мы всё равно его сделали, — заявила Вяльбе.
На Олимпиаде в Пекине Александр Большунов стал обладателем пяти медалей: трёх золотых, серебра в гонке на 15 километров классическим стилем и бронзы в командном спринте.
Ранее Вяльбе заявила, что олимпийский чемпион Сергей Устюгов будет индивидуально готовиться к следующему сезону. По её словам, «избалованному» человеку непросто тренироваться в команде.