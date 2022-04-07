Вяльбе рассказала о взятом Большуновым терапевтическом исключении

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью YouTube-каналу «Без воды» сообщила, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов перед сезоном брал терапевтическое исключение из-за проблем с зубами. По словам Вяльбе, не было острой необходимости в терапевтическом исключении, но они всё равно решили его сделать.

Там был какой-то препарат, который во время операции можно было использовать. При этом врачи сказали, что в терапевтическом исключении нет необходимости — до старта ещё далеко. Но мы всё равно его сделали, — заявила Вяльбе.

На Олимпиаде в Пекине Александр Большунов стал обладателем пяти медалей: трёх золотых, серебра в гонке на 15 километров классическим стилем и бронзы в командном спринте.

Ранее Вяльбе заявила, что олимпийский чемпион Сергей Устюгов будет индивидуально готовиться к следующему сезону. По её словам, «избалованному» человеку непросто тренироваться в команде.