https://static.news.ru/photo/4fe670aa-6b93-11ea-897e-fa163e074e61_660.jpg Елена Вяльбе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что Сергей Устюгов уделяет слишком много времени социальным сетям.

Устюгов немножко увлёкся всем этим. Он постоянно в Instagram. Не успевает прибежать, а уже выкладывает какие-то фото и видео, ведёт прямые трансляции. Это не главная его работа, — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

При этом Вяльбе подчеркнула, что никогда не запрещала спортсменам социальные сети, но считает, что всего должно быть в меру.

Ранее российские команды заняли первое и второе места в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере. Золото завоевала команда в составе Ивана Якимушкина, Евгения Белова, Ильи Порошкина и Сергея Устюгова. Второе место заняли россияне Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов и Андрей Мельниченко. Бронза досталась первой команде Норвегии, писал NEWS.ru.