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Вяльбе назвала причину травли Симона Фуркада

Глава ФЛГР Вяльбе заявила, что Симон Фуркад был затравлен из-за информационного вакуума
12:08, 05 апреля 2022
Вяльбе назвала причину травли Симона Фуркада Симон Фуркад Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что французский биатлонист Симон Фуркад столкнулся с травлей из-за информационного вакуума и отсутствия объективных сведений, сообщает «Чемпионат». Ранее спортсмен сообщил, что получил много негативных сообщений в соцсетях из-за поддержки спортсменов из России.

Думаю, с поступками Симона о том, что позиция отстранения российских спортсменов деструктивна, сложно не согласиться. Спорт же всегда был объединяющим, — заявила Вяльбе.

Ранее Фуркад рассказал о том, что на чемпионате мира среди юниоров поддержал российских спортсменов. Он разрезал флаг Франции и прикрепил его на вакс-кабину как российский триколор. Это было сделано после того, как организаторы турнира в США убрали изображение российского флага с вакс-кабины.

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