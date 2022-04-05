Вяльбе назвала причину травли Симона Фуркада

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Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что не считает правильным отстранение российского гроссмейстера Сергея Карякина от международных соревнований из-за его взглядов, сообщает VG. Он отметил, что не поддерживает позицию россиянина. Ранее Сергей Карякин публично поддержал спецоперацию на Украине.

Я не согласен с позицией Карякина, но правильно ли отстранять человека, с мнением которого мы не согласны? Я не уверен. Возможно, что в трудные времена это окупится, но ещё и...