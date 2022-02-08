Вяльбе отреагировала на снятие Большунова со спринта Олимпиады
Глава Федерации лыжных гонок России заявила, что Большунов сам решил снятся со спринта
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
10:37, 08 февраля 2022
Александр БольшуновФото: Liu Chan/XinHua/Global Look Press
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Александр Большунов сам решил сняться со спринта на Олимпийских играх в Пекине, который должен пройти 8 февраля. По её мнению, это решение обдуманное и благоразумное, спортсмен не должен себя надорвать, сообщает Sport24.
Это решение лично Саши, и оно действительно обдуманное и благоразумное. Решение далось нелегко, но я рада, что он сделал такой выбор — не нужно было себя надрывать, было важно не переусердствовать, дисциплин ещё много, — заявила Вяльбе.
В спринте примут участие Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артём Мальцев.
6 февраля Большунов победил в скиатлоне с отрывом в одну минуту 11 секунд, хотя упал в самом начале гонки.
Ранее сообщалось, что норвежский журналист Ян Петтер Салтведт высказал мнение, что Большунов и все его соотечественники не должны выступать на зимних Олимпийских играх в Пекине. По его словам, на финише скиатлона спортсмен из РФ размахивал флагом Олимпийского комитета России, на котором заметны цвета российского триколора, что сбивает с толку.