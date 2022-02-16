Вяльбе оценила странное поведение Большунова после финиша спринта в Пекине

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вальбе заявила, что все российские лыжники дружат между собой и в команде царит хорошая атмосфера. Таким образом она отреагировала на инцидент, который произошёл на финише командного спринта в Пекине, когда Александр Большунов не подошёл встречать Александра Терентьева. Её слова приводит «Матч ТВ».

Они дружат. Считаю, что вы ищете гадости. У нас хорошая, дружная команда. Не нужно делать из того, чего нет, какую-то сенсацию, — заявила Вяльбе.

Глава ФЛГР отметила, что Большунов в момент финиша Терентьева переодевался.

16 февраля российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев стали бронзовыми призёрами командного спринта на Олимпийских играх в Пекине. Победителями командного спринта стали норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Хёсфлот Клебо. Серебряные награды выиграли Ийво Нисканен и Йони Мяки из Финляндии.

Для сборной России эта медаль стала восьмой в лыжных гонках на Олимпиаде. Ранее Александр Большунов стал победителем скиатлона. Затем были победы в мужской и женской эстафетах. Серебряные награды выиграли Наталья Непряева (скиатлон), Денис Спицов (скиатлон) и Александр Большунов (классический стиль). Бронзу завоевали Александр Терентьев в спринте, а также Наталья Непряева и Юлия Ступак в командном спринте.