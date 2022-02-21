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Вяльбе оценила идею повышения возрастного ценза в фигурном катании

Вяльбе поддержала идею повышения возрастного ценза в фигурном катании
11:43, 21 февраля 2022
Вяльбе оценила идею повышения возрастного ценза в фигурном катании Елена Вяльбе Фото: Tomi Hänninen//Newspix24/Global Look Press
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об идее поднятия возрастного ценза в фигурном катании. Сейчас выступать на взрослых соревнованиях можно с 15 лет. Слова Вяльбе приводит ТАСС.

Если он повысится, то у девчонок будет шанс выступить на двух Олимпиадах, сейчас у них таких шансов нет. Я даже не знаю, есть ли еще вид спорта, где ты заранее знаешь, что выступишь только на одной Олимпиаде, что на 99% второго шанса у тебя уже не будет? Даже в художественной гимнастике у спортсмена может быть две-три Олимпиады, — сказала Вяльбе.

Она добавила, что существуют юношеские Олимпийские игры, где могут выступать несовершеннолетные спорстмены.

На Олимпиде в Пекине одиночные соревнования выиграла 17-летняя Анна Щербакова, 17-летняя Александра Трусова заняла второе место, а 15-летняя Камила Валиева — четвёртое.

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