Вяльбе оценила идею повышения возрастного ценза в фигурном катании

Фото: Tomi Hänninen//Newspix24/Global Look Press

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губеринев дал оценку игре сборной России по хоккею в проигранном финале Олимпиады. Подопечные Алексея Жамнова уступили финнам со счётом 1:2. Слова Губерниева, посчитавшего, что проигрыш команды ОКР был заслуженным, приводит Metaratings.ru.

Никаких претензий к самоотдаче, всё делали, боролись, под шайбу ложились. По уровню мастерства они нас переиграли, ничего не поделаешь. Реализация игры у нас очень слабая, абсолютно по делу проиграли, —...