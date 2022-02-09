Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вальбе объявила бойкот норвежским СМИ. Она отметила, что у неё уже нет терпения слушать вымышленные истории норвежских журналистов. Такой была её реакция на статью Яна Петтера Салтведта в NRK о том, что Александр Большунов и остальные российские спортсмены не должны были выступать на Олимпиаде в Пекине. Слова Вяльбе приводит «Чемпионат».

Вчера ко мне подошёл норвежский журналист, который говорит по-русски, и попросил об интервью. Но я ему ответила, что говорить с норвежскими СМИ не собираюсь, потому что они своими инсинуациями просто задрали уже, честно говоря. Это же не таблоид написал, а серьёзные люди с ведущего телеканала, — сказала Вяльбе.

При этом глава ФЛГР добавила, что это её личное решение, на спортсменов или тренеров оно не распространяется.

6 февраля Большунов победил в скиатлоне с отрывом в одну минуту 11 секунд, хотя упал в самом начале гонки.

Ранее сообщалось, что норвежский журналист Ян Петтер Салтведт высказал мнение, что Большунов и все его соотечественники не должны выступать на зимних Олимпийских играх в Пекине. По его словам, на финише скиатлона спортсмен из РФ размахивал флагом Олимпийского комитета России, на котором заметны цвета российского триколора, что сбивает с толку.