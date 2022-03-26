Вяльбе обвинила в избалованности олимпийского чемпиона

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала ущербным чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье, сообщает «Матч ТВ». Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

Пьедестал на этом ущербном чемпионате мира заняли вполне приличные спортсмены, но они не могли рассчитывать на высокие места, если бы были все сильнейшие, — заявила Роднина. В подтверждение своих слов...