Вяльбе обвинила в избалованности олимпийского чемпиона
Вяльбе обвинила в избалованности олимпийского чемпиона Сергея Устюгова
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
19:23, 27 марта 2022
Сергей УстюговФото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что олимпийский чемпион Сергей Устюгов будет индивидуально готовиться к следующему сезону, сообщает ТАСС. По её словам, избалованному человеку непросто тренироваться в команде.
Не буду скрывать — Серёгу никто не хочет брать в команду, потому что все хотят, чтобы в команде была дисциплина. Если человек избалованный, ему будет сложно встать в общее стойло, — сказала Вяльбе.
1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских лыжников от международных соревнований под своей эгидой.
Ранее сообщалось, что правление Федерации лыжных видов спорта Норвегии запретила российским спортсменам выступать на территории их страны.