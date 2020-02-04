https://static.news.ru/photo/f19af8ec-4741-11ea-b65d-fa163e074e61_660.jpg Елена Вяльбе Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России, олимпийская чемпионка Елена Вяльбе назначена президентом Ассоциации лыжных видов спорта России.

На этом посту она сменила Андрея Бокарева, занимавшего должность главы с 2010 года.

В Ассоциацию лыжных видов спорта России входят Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), Федерация прыжков с трамплинов и двоеборья, Федерация горнолыжного спорта, фристайла и сноуборда.

Такое решение мы приняли вместе с моими коллегами, собрались и решили. Выборы прошли по уставу организации, — сказала Вяльбе ТАСС.

По её словам, со стороны Бокарева были заявления, что ему некогда заниматься делами ассоциации и что нужен новый президент.

Вяльбе — трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, пятикратная победительница общего зачёта Кубка мира и 14-кратная чемпионка мира. В 2010 году была избрана на пост президента Федерации лыжных гонок России, дважды переизбрана на должность (в 2014-м и 2018 годах). Также Вяльбе является тренером сборной России по лыжным гонкам.

Ранее сообщалось, что фильм о Вяльбе начнут снимать в марте 2020 года в Магаданской области, писал NEWS.ru.