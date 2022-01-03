Вяльбе эмоционально отреагировала на победу Непряевой на «Тур де Ски»

Глава Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной Елена Вяльбе эмоционально отреагировала на победу Натальи Непряевой в общем зачёте многодневки «Тур де Ски». Она заявила, что ждала этой победы 11 лет, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сейчас я как выжатый лимон. Плакала и радовалась. Я ждала этой победы 11 лет от женщин. Надеюсь, что Наталье это придаст больше уверенности, — сказала Вяльбе.

Непряева стала первой лыжницей из России, выигравшей «Тур де Ски». В мужском зачёте россияне несколько раз побеждали в многодневке. Дважды это делал Александр Большунов. По одному разу одерживали победу Александр Легков и Сергей Устюгов.

«Тур де Ски» проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.

Ранее сообщалось, что Непряева завоевала золото в спринте классическим стилем «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Лыжница также выиграла классический масс-старт на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме.