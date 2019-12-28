Павел Барановский Павел Барановский Фото: RussianRugby/facebook.com

Регбийный клуб «ВВА-Подмосковье» из Монино назначил на пост главного тренера Павла Барановского.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации регби России. Ранее специалист возглавлял мужскую и женскую национальные команды по регби-7.

Отметим, что в бытность игроком Барановский выступал как раз за «ВВА-Подмосковье».

Мужская и женская сборные России стали победителями чемпионата Европы по регби на снегу, писал NEWS.ru.

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