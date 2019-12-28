Регбийный клуб «ВВА-Подмосковье» из Монино назначил на пост главного тренера Павла Барановского.
Об этом сообщила пресс-служба Федерации регби России. Ранее специалист возглавлял мужскую и женскую национальные команды по регби-7.
Павел Барановский — новый главный тренер «ВВА-Подмосковье»!
Экс-тренер мужской и женской сборной России по регби-7 (с которой три раза побеждал в Чемпионате Европы), мастер спорта международного класса и бывший игрок «ВВА» вернулся в Монино, но уже в качестве наставника pic.twitter.com/BizKIdg8Aw