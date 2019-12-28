https://static.news.ru/photo/1beee8b6-2ae5-11ea-865c-fa163e074e61_660.jpg Павел Барановский Фото: RussianRugby/facebook.com

Регбийный клуб «ВВА-Подмосковье» из Монино назначил на пост главного тренера Павла Барановского.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации регби России. Ранее специалист возглавлял мужскую и женскую национальные команды по регби-7.

Павел Барановский — новый главный тренер «ВВА-Подмосковье»!



Экс-тренер мужской и женской сборной России по регби-7 (с которой три раза побеждал в Чемпионате Европы), мастер спорта международного класса и бывший игрок «ВВА» вернулся в Монино, но уже в качестве наставника pic.twitter.com/BizKIdg8Aw — Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) 30 декабря 2019 г.

Отметим, что в бытность игроком Барановский выступал как раз за «ВВА-Подмосковье».

Мужская и женская сборные России стали победителями чемпионата Европы по регби на снегу, писал NEWS.ru.