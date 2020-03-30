https://static.news.ru/photo/684c3e88-727b-11ea-9e7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Биатлон 24/vk.com

У двукратной серебряной медалистки чемпионата России по биатлону Анастасии Халиуллиной обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом сообщил глава Союза биатлонистов (СБР) Владимир Драчёв.

Тест у Анастасии, как нам сказали, дал положительный результат. В течение дня у нас будет полная картина. Сейчас тренеры по резерву собирают полную информацию, — приводит слова Драчёва РИА Новости.

По его словам, 21-летняя спортсменка сейчас находится в больнице под наблюдением медиков. Драчёв также рассказал, что два-три дня у Халиуллиной держались высокая температура и кашель, однако сейчас симптомы прошли.

Она, получается, выздоровела ещё дома, — пояснил президент СБР.

При этом 28 марта девушку забрали в больницу. Однако в тот день биатлонистка сообщила в Instagram, что первый тест на коронавирус у неё отрицательный. Халиуллина 17 марта вернулась в Саратов из Австрии.

Сейчас в России подтверждены 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выписаны из больниц, 9 умерли. Из них на Москву приходится 1226 случаев заболевания, 6 человек скончались, выписаны 28 человек.

Как писал NEWS.ru, в понедельник стало известно о том, что чешский бизнесмен Даниэль Кржетинский, состояние которого оценивается в $3,4 млрд, оказался инфицирован коронавирусом.