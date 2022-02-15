«Всё было хорошо, но будет ещё сложнее»: Роднина о выступлении Валиевой

Российская фигуристка Камила Валиева была в полном порядке во время короткой программы на Олимпиаде-2022 в Пекине. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказала трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

С нервами всё было хорошо, с техникой тоже, но впереди произвольная программа — это ещё сложнее. Валиева соревнуется с первого дня Олимпиады, через многое тут прошла, так что ей нужно найти силы на последний рывок, — сказала Роднина.

15 февраля Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде в Пекине. За свой прокат она получила 82,16 балла. Второе место заняла Анна Щербакова, набрав 80,20 балла, третье — японка Каори Сакамото (79,84). Ещё одна российская фигуристка Александра Трусова заняла четвёртое место (74,60)

Произвольная программа у женщин состоится 17 февраля в 13:05 мск.

После того как Валиева завершила прокат короткой программы, она расплакалась.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля спортсменку, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях по фигурному катанию, сначала отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

14 февраля CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев по делу Камилы Валиевой. Российскую фигуристку допустили до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.