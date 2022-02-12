Всемироное антидопинговое агентство разочаровано решением по Валиевой

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) выразили разочарование решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Тем не менее в агентстве признали законность этого решения.

CAS решил не применять положения кодекса WADA, который не допускает конкретных исключений в отношении обязательного временного отстранения «защищаемых персон», включая несовершеннолетних. WADA разочаровано решением CAS, — говорится в сообщении.

WADA также обвинило РУСАДА, что оно не отметило допинг-пробу Валиевой в качестве приоритетной для лаборатории, поэтому лаборатория не знала, что образец российской фигуристки необходимо было протестировать перед Играми в Китае.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 14 февраля допустил Валиеву к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Таким образом, суд отклонил апелляцию WADA и МОК, которые хотели добиться отстранения спортсменки от соревнований.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин, после чего Российское антидопинговое агентство уведомило спортсменку о возможном нарушении антидопинговых правил и отстранило от соревнований.

Запрет на выступления был снят 9 февраля после заседания Дисциплинарного антидопингового комитета, действующего независимо от РУСАДА. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство решил обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.