Международная шахматная федерация (FIDE) в связи с пандемией коронавирусной инфекции объявила о переносе Всемирной шахматной олимпиады, которая должна была пройти в Москве в августе 2020 года.
FIDE глубоко озабочена развитием пандемии COVID-19 и её влиянием на жизни людей. Принимая во внимание данные от ВОЗ и заявление МОК относительно Олимпиады в Токио, FIDE приняла решение отложить Всемирную шахматную олимпиаду, — говорится в пресс-релизе международной федерации.
Мероприятие состоится летом 2021 года. Также на это время перенесена первая в истории шахматная паралимпиада, которая должна была состояться в августе в Ханты-Мансийске. Места проведения соревнований остались без изменений.
Как сообщал NEWS.ru, Международный олимпийский комитет (МОК) перенёс на 2021 год летние Олимпийские игры в Токио. Мероприятие при этом сохранит 2020 год в своём названии.
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