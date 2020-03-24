https://static.news.ru/photo/4a649208-6df3-11ea-9f89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международная шахматная федерация (FIDE) в связи с пандемией коронавирусной инфекции объявила о переносе Всемирной шахматной олимпиады, которая должна была пройти в Москве в августе 2020 года.

FIDE глубоко озабочена развитием пандемии COVID-19 и её влиянием на жизни людей. Принимая во внимание данные от ВОЗ и заявление МОК относительно Олимпиады в Токио, FIDE приняла решение отложить Всемирную шахматную олимпиаду, — говорится в пресс-релизе международной федерации.

Мероприятие состоится летом 2021 года. Также на это время перенесена первая в истории шахматная паралимпиада, которая должна была состояться в августе в Ханты-Мансийске. Места проведения соревнований остались без изменений.

Как сообщал NEWS.ru, Международный олимпийский комитет (МОК) перенёс на 2021 год летние Олимпийские игры в Токио. Мероприятие при этом сохранит 2020 год в своём названии.