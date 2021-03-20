«Всегда поддерживала»: Загитова сообщила о тяжёлой утрате

https://static.news.ru/photo/e572b0e4-8991-11eb-a876-96000091f725_660.jpg Фото: azagitova/instagram.com

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала поклонникам о тяжёлой утрате. Девушка поведала, что у неё умерла любимая кошка по кличке Ириска.

Когда ты появилась в моей жизни, всё поменялось, каждый день с тобой делал меня счастливой, когда у меня что-то болело или не получалось, ты это чувствовала и всегда поддерживала, — написала спортсменка в своём Instagram-аккаунте.

Она отметила, что очень любит свою почившую кошку и скучает по ней. К публикации девушка добавила серию снимков, на которых она запечатлена вместе с любимицей. По всей видимости, Загитова и её питомица были неразлучны.

Я долго не могла об этом рассказать, потому что мне было тяжело это осознать, — добавила фигуристка.

Поклонники оценили такую откровенность спортсменки. В комментариях они выразили сочувствие девушке, а также поделились своими историями. Юзеры отметили, что терять любимых домашних питомцев очень тяжело, и попытались поддержать Загитову.

Ранее NEWS.ru писал, что опубликован рейтинг самых упоминаемых женщин в российских СМИ за прошедший год. В топ-10 попала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. На первом же месте оказалась глава Роспотребнадзора Анна Попова.