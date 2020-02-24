https://static.news.ru/photo/cc6359e4-5708-11ea-a793-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zheng Huansong/www.imago-images.de/Global Look Press

Все участники чемпионата мира 2020 года по конькобежному спорту в многоборье должны будут пройти медицинское обследование из-за распространения коронавируса.

Организаторы заявили, что они хотят быть уверены, что все спортсмены здоровы. Без справок конькобежцы не смогут посещать каток.

Утверждённый медицинский осмотр является обязательным для аккредитации на турнир, поэтому мы не будем выдавать аккредитационные карточки без соответствующей справки, — сообщили в пресс-службе турнира ТАСС.

Чемпионат мира по многоборью пройдёт с 28 февраля по 1 марта в норвежском Хамаре.

Ранее российские конькобежцы завоевали все призовые места на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Канаде. Золотую медаль завоевал Руслан Мурашов. Второе место занял Павел Кулижников, третье — Виктор Муштаков (+0,025), писал NEWS.ru.