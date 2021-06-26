«Все эти люди с тестами?»: Ягудин о концерте для выпускников в Петербурге

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на проведение концерта для выпускников на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Своим мнением бывший фигурист поделился в Instagram.

На своей странице в социальной сети Ягудин выложил отрывок со вчерашнего концерта, на котором присутствуют десятки человек.

Интересно, а все эти люди с тестами или вакцинированные? Что, ***, происходит??? Хотя всё нормально, дистанцию в 1,5 м соблюдают... ******... Россию умом не понять, — написал Ягудин.

Ягудин является олимпийским чемпионом 2002 года, четырёхкратным чемпионом мира, трёхкратным победителем европейского первенства и многократным обладателем золотых наград чемпионатов России.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин объяснил, почему Москва лучше ряда зарубежных городов.