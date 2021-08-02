Время не первых: россияне остались без золота в очередной день Олимпиады

В очередной соревновательный день на Олимпиаде в Токио россияне не смогли завоевать золотых медалей и ещё сильнее просели в общекомандном зачёте. Реальный шанс на победу был у гимнаста Дениса Аблязина, которому не хватило одной тысячной. Рассказываем подробнее о событиях минувшего дня.

Спорный мяч

Российских болельщиков порадовали гандболистки, которые окончательно оправились от неудачного старта на Играх. В заключительном матче группового этапа действующие олимпийские чемпионки красиво разобрались с Испанией, одержав победу на классе со счётом 34:31. Практически весь матч россиянки владели преимуществом, а лидер команды Анна Вяхирева забила семь мячей. Здорово себя проявили и российские вратари, сделавшие несколько сейвов в важный момент.

Похоже, российская сборная наконец-таки нащупала свою игру. Вдвойне приятно, что это произошло накануне плей-офф. Ждём от девушек как минимум медалей!

Менее удачно сложился последний матч группового этапа для российских волейболисток. Команда считалась фаворитом поединка против Турции и достаточно уверенно взяла первый сет, но затем что-то пошло не так. Россиянки проиграли две партии, затем уверенно взяли четвёртый сет, но решающий пятый команда провалила. Турчанки уверенно победили и отправили сборную России на четвёртое место. Это очень плохая позиция, так как в четвертьфинале мы встретимся с главным фаворитом Игр — сборной Бразилии. Ну что ж, теперь придётся героически преодолевать созданные трудности. Всё, как любят российские спортсмены.

Золотой дефицит

Россияне в понедельник завоевали достаточное количество медалей, но, к сожалению, золотых среди них не было. А ведь именно награды высшего достоинства позволяют двигаться вверх в столь любимом болельщиками неофициальном медальном зачёте.

Первую российскую медаль дня завоевал стрелок Сергей Каменский, выступавший в стрельбе из винтовки с 50 метров из трёх позиций. По ходу соревнований россиянин даже возглавлял турнирную таблицу, но его в итоге обошёл молодой и дерзкий китаец Чанхун Чжан, причём азиатский спортсмен ещё и установил мировой рекорд! Каменский довольствовался серебром, добавив его к бронзовой медали, которую он завоевал в миксте несколько дней назад.

Ещё две бронзы в копилку россиян добавили борцы греко-римского стиля. Для каких-то стран медали этого достоинства — огромный успех, но россияне привыкли к большему. К сожалению, в современных реалиях наша страна не является безоговорочным лидером, поэтому бронзе Сергея Семёнова в категории до 130 килограммов и третьему месту его тёзки Емелина в категории до 60 килограммов стоит порадоваться. Оба спортсмена проиграли на стадии 1/4 финала, но нашли в себе силы преодолеть утешительный раунд и зацепиться за бронзу.

Ещё одна бронза пришла с велотрека. Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова в командном спринте имели шансы пройти в финал, но довольствовались лишь заездом за третье место. Там россиянки сработали блестяще, опередив команду Нидерландов.

Zhang Hongxiang/Global Look Press

Снова не первые

Развить золотой успех в командных соревнованиях в очередной раз не удалось российским гимнастам, однако в понедельник они были к этому максимально близки. Денис Аблязин практически безукоризненно выполнил сложнейшую программу в опорном прыжке и набрал одинаковое, вплоть до сотых, количество баллов с победителем соревнований из Южной Кореи Син Джи-Хваном. И всё бы хорошо, но у корейца выше коэффициент сложности, поэтому золото ушло к нему.

Не очень здорово выступил партнёр Аблязина по команде Никита Нагорный. Лидер российской сборной обошёлся без серьёзных ошибок, но помарки при исполнении прыжков не позволили ему подняться выше пятого места.

Мы часто говорили до Олимпийских игр, что наша основная задача и главная мечта — командное золото! Но это не снимает ответственности выступать достойно и дальше! Да, сегодня я выступил лучше, чем вчера, но это не максимум, и опять тысячные, — заявил Нагорный после соревнований.

А вот Ангелине Мельниковой в вольных упражнениях одинакового количества набранных баллов с японкой Маи Мураками хватило для бронзовой награды. Всё потому, что сложность программ у россиянки и её соперницы была одинаковой. Мельникова выступила очень хорошо, но обойти Ванессу Феррари и победительницу Игр Джейд Кэри было практически невозможно. Россиянка увозит из Токио третью медаль, Игры она точно может занести себе в актив.

В понедельник в спортивной гимнастике также разыгрывались медали в упражнениях на кольцах. Здесь Россию в финале представлял Аблязин, который достаточно чисто выполнил программу, но уступил конкурентам в сложности и был только шестым.

Околоспорт

Не меньше интереса, чем соревнования, у болельщиков вызывает ситуация с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Подробнее о её приключениях вы можете прочитать в нашем материале, но если коротко — в ближайшее время она вряд ли вернётся в Белоруссию. Страну уже даже покинул её муж, отправившийся в Киев. Тимановская уже получила польскую визу, так что её белорусская спортивная карьера как минимум приостановлена.

Ещё одним заметным событием стал проигрыш трансгендерной штангистки Лорел Хаббард в финале весовой категории до 87 килограммов. Мужское прошлое не помогло спортсменке справиться даже со стартовым весом, из-за чего та осталась без медалей. Хорошая новость для всех тех, кто с пеной у рта критиковал допуск Хаббард до участия в Играх в Токио.