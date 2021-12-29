«Времени не остаётся»: ФФККР о прокате с участием Туктамышевой и Щербаковой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил «Чемпионату», что для проведения контрольного проката с участием Елизаветы Туктамышевой и Анны Щербаковой не остаётся времени. По словам функционера, он не видел, чтобы где-либо подобным образом определяли обладателя путёвки на зимние Олимпийские игры.

Я, честно говоря, этого нигде не видел. Надо понимать, что времени не остаётся. Когда и где это устраивать? — сказал Горшков.

По его словам, нет времени проводить контрольный прокат как в преддверии чемпионата Европы по фигурному катанию, так и после него.

Идею провести контрольный прокат с участием фигуристок выдвинул двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, намекнув на неоднозначные результаты чемпионата России. В рамках национального первенства Щербакова заняла третью строчку, не сумев исполнить ни один четверной прыжок. Туктамышева с двумя элементами ультра-си стала лишь седьмой, упустив шанс поехать в Пекин.

Ранее Плющенко заявил, что несколько фигуристок должны были обыгрывать Щербакову на чемпионате России. По его мнению, весь мир недоумевает из-за оценок действующей чемпионки мира. Плющенко убеждён, что его подопечная Софья Муравьёва с тремя тройными акселями обыграла чемпионку мира «в одну калитку».