Врач прокомментировал вину Тутберидзе в травме ученика-чемпиона

https://static.news.ru/photo/9ffaefbe-55b5-11eb-bcbc-fa163e074e61_660.jpg Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший врач сборной России по футболу Юрий Васильков прокомментировал вину тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в травме двукратного чемпиона страны среди юниоров Даниила Самсонова.

По его словам, предотвратить травмы у спортсмена было невозможно. Известно, что фигуристу поставили диагноз «синдром Осгуда-Шляттера».

Болезнь возникает исподтишка. Сначала чуть-чуть болит, тренироваться можно, а потом повышаются нагрузки и зона костной ткани начинает болеть сильнее, — отметил Васильков, слова которого приводит Championat.com.

Он также добавил, что со временем Самсонов сможет вернуться на свой уровень.

Ранее NEWS.ru писал, что тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал решение Станиславы Константиновой покинуть его академию.

По его словам, вероятно, что фигуристка желает взять новую планку для себя, а также хочет привлечь новых наставников. Известно, что Константинова тренировалась в академии Плющенко с февраля 2020 года. Лучшим достижением в карьере фигуристки является четвёртое место на чемпионате Европы — 2019.