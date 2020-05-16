Врач ЦСКА умер в возрасте 44 лет от коронавируса

Врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов скончался от заболевания коронавирусной инфекцией в возрасте 44 лет.
Сегодня не стало нашего доброго и всегда отзывчивого друга, коллеги, блестящего доктора и отличного семьянина Романа Абжелилова. Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией, — сообщает пресс-служба ЦСКА.
Клуб выразил соболезнования родным и близким Абжелилова. У специалиста остались жена и двое детей.
Ранее сообщалось, что в городе Зеленодольске полиция расследует обстоятельства гибели 24-летнего тренера детской хоккейной команды «Ариада», писал NEWS.ru.
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