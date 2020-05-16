Врач ЦСКА умер в возрасте 44 лет от коронавируса

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Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему ушла из тренерской группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

На моё решение работать с Евгением повлиял не только тот факт, что он был великим спортсменом. Для меня он прежде всего выдающаяся личность, и это гораздо важнее. Он прошёл через...