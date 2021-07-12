Вплавь за золотом в бассейне и лодке: какие медали Россия получит в пятницу

Олимпийский турнир продолжает набирать обороты, а российские спортсмены даже в нетрадиционных своих видах пока выступают неплохо и в очередной день завоевали медаль в академической гребле. В пятницу на аренах Токио будет разыгран 21 комплект наград.

От Рылова ждём дубля

Евгений Рылов, размочивший 25-летнюю безвыигрышную серию российских пловцов на дистанции 100 метров, в коронной дисциплине вдвое длиннее значительно сильнее, что и продемонстрировал в предварительных заплывах. Букмекеры оценивают шансы на золото россиянина выше, чем у любого соперника, ведь в последние годы он не проигрывает на двухсотметровке. Основные конкуренты Рылова — британец Люк Гринбанк и американец Райан Мёрфи, с которым у Евгения давнее соперничество.

Любимый заплыв Ефимовой

30 июля Юлия Ефимова могла в последний раз выйти на дорожку Олимпийских игр и побороться за награду на коронной дистанции 200 метров брассом. Однако принципы отбора не позволяли делать исключений никому, а потому Ефимова на своей основной дистанции не попала в команду. Судя по предварительным заплывам, да и вообще результатам этого сезона, безоговорочный фаворит из ЮАР Татьяна Шенмейкер. Бороться с ней Ефимовой было бы вряд ли возможно в нынешней форме. Однако в числе соискателей наград она была бы точно вместе с американками Лили Кинг и Энн Лазор, а вот сможет ли побороться за награду Евгения Чикунова — большой вопрос.

Евгения Чикунова Ding Xu/XinHua/Global Look Press

Прокатень прокатит за золотом?

Анна Прокатень — главная российская надежда в женской академической гребле. Она выиграла квалификационную регату этого сезона, традиционную люцернскую классику и по праву будет в числе претенденток на победу в одном из самых конкурентных видов программы. В своём полуфинале Прокатень также показала лучший результат, опередив более чем на корпус соперниц из Швейцарии и Китая. Считается, что основная борьба за золотую медаль пройдёт между россиянкой и новозеландкой Эммой Твигг.

Утрата традиций

Прыгун на батуте Андрей Юдин — едва ли не единственная российская надежда в этой дисциплине. В личной программе он был бронзовым призёром чемпионата мира, но с тех пор ни травм меньше не стало, ни молодых конкурентов с сильными программами. Другой российский участник финала Дмитрий Ушаков считается уже ветераном и вряд ли сможет замахнуться на место в тройке, где китайцы Гао Лэй и Дун Дун будут противостоять действующему олимпийскому чемпиону Владиславу Гончарову из Белоруссии. А ведь когда-то именно россияне Екатерина Караваева и Александр Москаленко побеждали в этой дисциплине.

Последняя тяжёлая надежда

Пока российские дзюдоисты не оправдывают в своём большинстве возложенных на них оправданий и не могут дотянуться до наград высшей пробы. Последним шансом станет выступление тяжеловеса Тамерлана Башаева, ставшего серебряным призёром чемпионата мира этого года. Но там не выступал мировой гегемон тяжёлого веса Тедди Риннер, который отправился в Токио за своим третьим олимпийским золотом. Кроме того, серьёзным претендентом является японец Хисайоси Харасава.

Тамерлан Башаев Максим Богодвид/РИА Новости

30 июля, пятница

Разыгрывается 21 комплект наград

03:33, 03:45, 04:05, 04:25 Академическая гребля. Женщины. Мужчины. Одиночка, восьмёрка с рулевым

05:30 Регби-7. Женщины. Группа «А». Россия — Новая Зеландия

05:40 — 05:50 Велоспорт-ВМХ. Мужчины, женщины

04:41 — 05:16 Плавание. Женщины. Брасс, 200 м. Вольный стиль, 100 м. Мужчины. Спина, 200 м. Комплекс, 200 м

06:00 Теннис. Мужчины. Парный разряд. Матч за третье место и финал

08:50 Прыжки на батуте. Женщины

08:50 Стрельба. Женщины. Произвольный пистолет, 25 м

09:30 Бадминтон. Микст. Матч за третье место

09:30 Водное поло. Женщины. Группа «B». США — Россия

10:00 Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка

10:30 — 10:45 Стрельба из лука. Женщины. Личный турнир. Матч за третье место. Финал

11:00 Дзюдо. Женщины. Свыше 78 кг. Мужчины. Свыше 100 кг. 1/2 финала. Финалы

12:30 — 13:30 Фехтование. Мужчины. Шпага. Командный турнир. Матч за третье место. Финал

14:00 — 15:00 Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Матч за третье место. Финал

14:30 Лёгкая атлетика. Мужчины. 10 000 м

15:45 Волейбол. Мужчины. Россия — Франция