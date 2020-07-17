Впервые в истории Олимпиад победителей марафона наградят во время закрытия

https://static.news.ru/photo/d58074c4-c839-11ea-878e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/Global Look Press

Победителей марафона среди мужчин и женщин на отложенной токийской Олимпиаде наградят во время церемонии закрытия, впервые в истории Игр.

Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Награждение марафонцев увенчает 10-дневную атлетическую программу, которая начнётся 30 июля 2021 года с бега с препятствиями на 3000 метров и завершится 8 августа в Саппоро марафоном у мужчин. Между этими двумя событиями уместятся остальные легкоатлетические состязания, которые пройдут в 16 сессий на Олимпийском стадионе в Токио.

Саппоро примет соревнования по спортивной ходьбе и в беге на марафонскую дистанцию по решению организаторов и МОК, чтобы оградить спортсменов от жары, которая обычно стоит в эти месяцы в Токио.

Как передавал NEWS.ru, зимние Олимпийские игры 2022 года, которые должны пройти в Пекине, могут быть отменены, если из-за пандемии коронавируса не состоится летняя Олимпиада — 2021 в Токио. Об этом заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) и экс-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд. Также проведение ОИ-2022 может оказаться под угрозой из-за политических конфликтов.