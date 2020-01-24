https://static.news.ru/photo/55c037f4-3eb1-11ea-b00d-fa163e074e61_660.jpgАндрей ВоронцевичФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Форвард баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Воронцевич пропустит несколько матчей из-за травмы.
На разминке перед встречей с «Валенсией» баскетболист подвернул ногу, и обследование в GMS Clinic выявило повреждение связок левого голеностопного сустава, — сообщает пресс-служба на официальном сайте «армейцев».
Другой баскетболист московского коллектива Дарран Хиллиард сможет принять участие в матчах с «Нижним Новгородом» (Единая лига ВТБ) и подмосковными «Химками» (Евролига).
Дарран будет работать в общей группе под наблюдением медицинского штаба, — отметили в команде.
В матче регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА обыграл «Валенсию» со счётом 81:70 (20:17, 22:22, 18:17, 21:14). Во время противостояния лёгкий форвард «красно-синих» Дарран Хиллиард столкнулся с баскетболистом команды соперника и ушибся головой.
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