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Евгений Рукавицын, тренер российского фигуриста Дмитрия Алиева, заявил, что был уверен в победе своего подопечного на чемпионате Европы.

Был ли уверен в победе Алиева? Да! И ожидал, и готовился к нашей победе. Мы провели хорошую работу, и результат — её следствие, — цитирует специалиста Sport24. Рукавицын отметил, что...