Волосожар рассказала о серьёзном нарушении правил во время Игр в Сочи

https://static.news.ru/photo/81712982-8ec8-11ea-8f7e-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Волосожар Фото: fire_bird/instagram.com

Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар сделала неожиданное признание. 33-летняя фигуристка рассказала, как они с Максимом Траньковым скрыли одно нарушение во время проката своей программы в Сочи.

Мы нарушили одно из правил соревнований. Конечно, это было не специально и может произойти с любым фигуристом. С любым, кто выбрал костюм с пуговицами, — рассказала она на своей странице в Instagram.

Пара тогда выступала с номером «Маскарад». Прямо во время исполнения программы они услышали треск. От костюма Транькова отлетела пуговица. По правилам соревнований им могли снизить за это балл. Однако судьи не заметили тот момент.

По правилам соревнований детали костюма ни в коем случае не должны покидать фигуриста, — пояснила Волосожар.

Паре удалось достойно закончить своё выступление и во время поклона подобрать упавшую пуговицу со льда.

В паре с Максимом Траньковым Волосожар стала четырёхкратной чемпионкой Европы, чемпионкой мира, двукратной олимпийской чемпионкой. 18 августа 2015 года фигуристы поженились.

Также Волосожар выступала за Украину в паре со Станиславом Морозовым. Вместе они стали четырёхкратными чемпионами Украины.

Ранее, как писал NEWS.ru, Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Москве представили собственную книгу «Две стороны одной медали». В ней рассказывается о любви спортсменов к спорту и друг к другу, об их победах на льду и в жизни.