https://static.news.ru/photo/b9394e10-6832-11ea-bda8-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom-ugra.ru

Сургутский волейбольный клуб «Газпром-Югра» отказался от участия в ответном матче квалификационного раунда плей-офф чемпионата России против московского «Динамо» из-за угрозы распространения коронавируса.

Решение было принято с учётом всех обстоятельств и в интересах здоровья игроков, тренерского и административного состава, сообщает пресс-служба клуба.

Матч должен был пройти 21 марта.

Ранее этап Мирового тура по пляжному волейболу, который должен был состояться с 29 апреля по 3 мая на территории Китая, отменили из-за угрозы распространения инфекции коронавируса, писал NEWS.ru.