News.ru разбирается, к чему может привести организация базового клуба мужской сборной России якобы для создания максимально благоприятных условий подготовки к чемпионату мира — 2022, который пройдёт в нашей стране.

Саммелвуо — антипод Капелло

В ближайший уик-энд мужской волейбольной сборной России предстоит повторить достижение нашей женской команды, на днях выигравшей квалификационный олимпийский турнир и завоевавшей путёвку на Игры-2020 в Токио. Подопечным финского специалиста Туомаса Саммелвуо предстоит провести в Санкт-Петербурге три матча — с командами Мексики (9 августа), Кубы (10-е) и Ирана (11-е), и только победитель этого скоротечного турнира получит право летом следующего года сыграть на Олимпиаде в японской столице.

Казалось бы, сейчас все мысли тренерского штаба сборной и самих волейболистов должны быть полностью сконцентрированы на решении важнейшей задачи года — нет, даже всего четырёхлетнего цикла. Однако появившаяся информация о возможном грядущем глобальном перераспределении сил в российской Суперлиге на данный момент выглядит явно неуместной и несвоевременной.

Дело в том, что руководство Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) из благих побуждений — дабы наилучшим образом подготовиться к домашнему чемпионату мира 2022 года — приняло решение создать базовый клуб российской сборной. Местом дислокации его выбран Санкт-Петербург, а начать процесс «глобализации» в отечественном мужском волейболе решено с приглашения на пост главного тренера местного «Зенита» наставника сборной Туомаса Саммелвуо.

Туомас Саммелвуо Kalle Parkkinen/Global Look Press

Как известно, финский специалист нынешней весной произвёл фурор, выиграв с кемеровским «Кузбассом» плей-офф российской Суперлиги. Причём в полуфинальной серии был обыгран именно питерский «Зенит», а в финале — ещё более могущественный «Зенит-Казань». Получив предложение возглавить российскую сборную, которая в прошлом году не слишком успешно выступила на чемпионате мира, заняв шестое место, Саммелвуо ответил согласием — и практически с листа одержал ещё одну победу. Россия сохранила за собой титул лучшей команды Лиги наций, завоёванный год назад.

К иностранным специалистам в России относятся, скажем так, неоднозначно, не очень охотно доверяя им пост главного тренера национальных сборных в любом игровом виде спорта. По-видимому, недавняя эпопея с разрывом контракта Фабио Капелло с Российским футбольным союзом и выплатой итальянцу баснословной компенсации заставила чиновников быть осторожнее с иноземными спецами. Но Саммелвуо — совсем другой случай. 43-летний финн отлично говорит по-русски и, судя по его успехам с «Кузбассом» и российской сборной, вполне приспособился к нашим специфическим условиям и познал уникальный менталитет наших сограждан.

Из Кемерово в Питер — за $400 тысяч

Контракт с кемеровским клубом у Туомаса был заключён до конца сезона-2021/22, однако ради «высокой цели», как сообщают информированные источники, соглашение будет расторгнуто и тренер практически без всякой денежной компенсации «Кузбассу» сможет занять пост наставника «Зенита». Разумеется, наполеоновские планы ВФВ предусматривают перемещение на берега Невы не одного лишь финского специалиста, а целой группы игроков «Кузбасса», которые успешно выступали и за сборную. Победу в Лиге наций вместе с Саммелвуо добывали представляющие кемеровский клуб связующий Игорь Кобзарь, блокирующий Инал Тавасиев, диагональный Виктор Полетаев, доигровщики Антон Карпухов и Ярослав Подлесных — понятное дело, любой из этих игроков мог бы заинтересовать обретающий монструозные очертания и силу (пока на бумаге) питерский «Зенит».

Надо отдать должное Саммелвуо: в преддверии олимпийского квалификационного турнира он сделал всё возможное, чтобы информация о его вероятном переезде в Петербург не стала достоянием общественности. Главному тренеру сборной было важно сохранить максимально рабочую атмосферу в команде, чтобы ничто не отвлекало подопечных от выполнения сверхзадачи — завоевания олимпийской лицензии.

Туомас Саммелвуо Predrag Milosavljevic, via www.i/www.imago-images.de/Global Look Press

Однако удержать джинна в бутылке не удалось. Публикации в СМИ на данную тему только подливали масла в огонь, а затем один из игроков «Кузбасса» Дмитрий Пашицкий выложил в соцсетях видеоролик, в котором открыто говорит об уходе Саммелвуо как о свершившемся факте.

Да, Туомас уходит в питерский «Зенит»... Почему он уходит? Сейчас бессмысленно гнать бочки и догадываться... Думаю, стоит подождать пару недель, когда будет внятный ответ — что да как и почему. Но в любом случае вся команда остаётся, все ребята остаются. Никто и не хотел, и не думал уходить... Всё будет супер. Не надо переживать, — сказал Пашицкий.

Также в своём Twitter блокирующий «Кузбасса» задаётся вопросом: найдутся ли журналисты, которые накануне матчей олимпийского отбора или после одного из них всё же напрямую спросят финского специалиста про переход в «Зенит»?

Или федерация (ВФВ. — News.ru) всех предупредит заранее и будет тишина? — иронизирует Пашицкий.

Предполагается, что о назначении Саммелвуо главным тренером «Зенита» будет официально объявлено 11 августа, сразу после окончания завершающего матча олимпийского квалификационного турнира с Ираном. Из информированных источников стала известна и зарплата финского специалиста в петербургском клубе — $400 тысяч в год.

«Кузбасс» в Лиге чемпионов ВФВ неинтересен?

Тем временем на берегах Невы уже начали формировать так называемый базовый клуб сборной, выкупив контракты блокирующего новоуренгойского «Факела» Ивана Яковлева, игрока этого же амплуа из уфимского «Урала» Игоря Филиппова, связующего белгородского «Белогорья» Романа Порошина. Есть сведения, что закидывались удочки и на предмет переманивания в «Зенит» лидеров сборной России Максима Михайлова (из «Зенита-Казани»), Дмитрия Волкова и Егора Клюки (оба выступают за «Факел»), но все ответили категорическим отказом.

Пожалуй, пора назвать несколько причин, почему благими, на первый взгляд, намерениями руководства ВФВ может быть вымощена дорога в ад.

Туомас Саммелвуо Predrag Milosavljevic, via www.i/www.imago-images.de/Global Look Press

Во-первых, федерация цинично рубит под корень едва появившийся и оформившийся как самобытная боевая единица кемеровский клуб. «Кузбасс» в предстоящем сезоне ждёт дебют в Лиге чемпионов — и в этот момент команду обезглавливают, да ещё и могут в любой момент обескровить, бесцеремонно забрав нескольких ведущих игроков. При этом совершенно не заботясь об авторитете и престиже российского волейбола на международной арене — ведь резко ослабленный «Кузбасс» рискует с треском провалиться в незнакомой для него Лиге чемпионов. Неужели так выглядит забота о развитии и популяризации волейбола в России, в том числе в отдалённых регионах нашей страны?

Во-вторых, какой смысл искусственно затевать какие-то революционные перемены, если в российской Суперлиге уже есть один мегаклуб («Зенит-Казань»), но при этом сложилась и достаточно сильная «оппозиция», выдвинувшая ещё и тёмную лошадку в лице того же «Кузбасса»? Российскую волейбольную лигу не просто так в последние годы называли едва ли не сильнейшим национальным первенством в мире — и это было объективной оценкой, потому что даже при наличии явного лидера средний уровень чемпионата был чрезвычайно высоким. Так зачем же ломать то, что кропотливой работой создавалось годами, по прихоти чиновников принудительно перекраивая соотношение сил в турнире и фактически нарушая спортивный принцип?

Когда футбольный опыт полезнее хоккейного

В-третьих, далеко не всегда попытки создать базовые клубы сборной оказывались успешными. Да, можно вспомнить совсем свежий пример, когда в двух «армейских» командах — Москвы и Петербурга — создавалась основа национальной хоккейной сборной, в итоге завоевавшей золото на Играх-2018 в Пхёнчхане. Но в отсутствие игроков НХЛ тот турнир россиянам грех было не выиграть в любом состоянии, а расплачиваться за эту во многом пиррову победу пришлось розыгрышем Кубка Гагарина с заранее известным итогом: плей-офф в одну калитку выиграл ЦСКА.

Куда лучше обратиться к футбольному опыту. За несколько лет до чемпионата мира 2018 года особо горячие головы тоже выдвигали идею искусственного создания клуба, в котором были бы собраны кандидаты в национальную команду, и насильственного внедрения этой субстанции в чемпионат страны. Однако, слава богу, до реализации этого маразматического проекта дело не дошло — и это, заметьте, при том, что российский футбол котируется в мировой табели о рангах значительно ниже нашего волейбола. Взамен бредовых идей руководство Российского футбольного союза озаботилось решением более насущных проблем (например, сохранило лимит на легионеров), что и позволило команде Станислава Черчесова за месяц превратиться из нещадно критикуемой и осмеиваемой кучки лузеров чуть ли не в живую галерею национальных героев.

Ну и напоследок, в-четвёртых. Давайте представим, что на местах затея ВФВ с созданием базового клуба сборной, мягко говоря, не найдёт понимания и поддержки. Кстати, на это прозрачно намекают и приведённые слова кемеровчанина Пашицкого о том, что его команда остаётся в прежнем составе, и упомянутые выше резкие отказы лидеров сборной переметнуться в лагерь питерского монстра-суррогата. Что, в ход тогда пойдут включения «административного ресурса» и «волевые решения»? В таком случае конфликт интересов в отечественном волейболе неизбежен. И вместо консолидации всех сил и целенаправленной, продуманной подготовки к чемпионату мира — 2022 мы получим разброд и шатания с неизбежным падением уровня нашего национального чемпионата, а затем, как следствие, и российской сборной.

Так не лучше ли семь раз подумать и отмерить, прежде чем один раз отрезать?