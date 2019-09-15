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Мужская сборная России по волейболу одержала третью победу на чемпионате Европы, в трёх сетах обыграв команду Северной Македонии.

Счёт поединка по партиям — 25:15, 25:16, 30:28.

Самыми результативными в составе российской сборной стали Максим Михайлов (14 очков) и Ильяс Куркаев (12).

В другом матче игрового дня хозяева площадки в нашей подгруппе чемпионата Европы — словенцы — победили команду Финляндии — 3:1.

Россияне с тремя победами в трёх играх и девятью набранными очками продолжают уверенно лидировать в таблице группы С. На втором месте — Словения (6 очков после двух матчей). На третьей и четвёртой строчках таблицы расположились команды Турции и Финляндии, имеющие по три очка после двух проведённых встреч.

Следующий матч на предварительном этапе чемпионата Европы сборная России проведёт в понедельник, 16 сентября с командой Финляндии (начало — в 18:30 мск).

В предыдущем матче турнира наша сборная в четырёх партиях обыграла команду Белоруссии, ранее писал News.ru